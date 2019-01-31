В Windows 10 могут пропасть живые плитки

Живые плитки появились впервые в Windows Phone, затем перекочевали в Windows 8, а потом — в Windows 10. Однако на фоне прекращения поддержки мобильной операционной системы компании Microsoft появилась информация, что от них откажутся и на десктопах. На прошлой неделе назад появился слух, что разработчики могут отказаться от живых плиток в меню «Пуск» в попытке создать более простое и лёгкое решение.

Это косвенно подтверждается тем фактом, что из последней «инсайдерской» сборки 19H1 убрали возможность закрепления новых приложений в меню «Пуск». Теперь иконки появляются там только после установки приложения, как это было и ранее. Таким образом, можно предположить, что разработчики откажутся от живых плиток в апрельском обновлении.

С другой стороны, это может быть лишь тестовая версия, которая не сразу попадёт в релиз. В конце концов, в Редмонде могут оставить возможность размещения живых плиток, но просто деактивируют эту функцию по умолчанию, оставив где-нибудь соответствующий переключатель или ветку реестра.

Кроме того, есть версия, что подобное решение будет актуально только для Windows Lite, новой версии операционной системы, которая заменит «студенческую» Windows 10 S и будет точно так же работать только с приложениями из Microsoft Store.

Ещё одним аргументом в пользу удаления живых плиток является то, что пользователи редко прибегают к этой функции. Так что не исключено, что компания в конечном итоге откажется от этой возможности, чтобы все поскорее забыли фиаско с Windows 10 Mobile. Впрочем, это пока лишь версия.