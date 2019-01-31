Google разрабатывает версию Chrome для смешанной реальности

В последнее время компании Microsoft и Google начали налаживать сотрудничество, хотя ранее не всегда шли рука об руку. Как известно, основой для браузера Edge выбрали движок Blink и свободный браузер Chromium. А поисковый гигант решил внедрить одну из технологий Microsoft в фирменную программу Google Chrome.

Речь идёт о поддержке гарнитур Windows Mixed Reality со стороны Chromium, Chrome и других браузеров на их основе. Соответствующая возможность, как ожидается, появится в ближайшее время. Ожидается, что браузер будет поддерживать формат WebVR, а также сможет отображать приложения смешанной реальности, написанные под Windows.

Кроме того, в Google работают и над другими возможностями, которые позволяет использовать браузер Edge на базе Chromium в формате смешанной реальности. Хотя подробности пока не раскрываются.

Следует отметить, что это не первый браузер для VR, AR и MR-устройств. Ряд компаний пробовали выпускать свои решения для мобильных VR-шлемов, в частности, это была корпорация Samsung. Однако их решения были не более чем демонстрацией возможностей, ведь для управления таким браузером нужны особые контроллеры.

Немного дальше шагнула Mozilla, выпустив браузер Firefox Reality. Учитывая открытый статус программы, производители оборудования могут легко интегрировать его в собственные решения. Новинка доступна в магазинах приложений Viveport, Oculus и Daydream, а также в Google Play.

Браузер позволяет создавать виртуальное окружение и размещать на нём окна, сайты и так далее. По мнению некоторых экспертов, подобные технологии найдут применение не только в играх, но и в офисной работе. Разумеется, когда шлемы виртуальной и дополненной реальности станут распространены, как и обычные мониторы.