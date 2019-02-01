Компания Google выпустила релизную версию браузера Chrome 72, а также стабильную версию свободного проекта Chromium. В этой сборке разработчики уделили внимание безопасности и удобству работы.

Теперь настройка автоматического заполнения полей разделена на несколько секций: для паролей, для адресов и финансовых данных. По умолчанию запущена защита от попыток выполнения стороннего кода внутри процессов Chrome. Исключение здесь — процессы с цифровой подписью Microsoft.

Для сайтов с TLS 1.0/1.1 теперь выводится специальное предупреждение. Планируется, что поддержка старой версии TLS прекратится в Chrome 81 в 2020-м году, хотя принудительно вернуть её можно будет до конца 2021 года.

Появился ярлык для быстрого перехода к настройкам учётной записи в сервисах Google, а версия для Android получила возможность добавления сторонних поисковых систем. Наконец, появилась возможность просмотра видео в режиме «картинка в картинке», что уже давно было реализовано в Opera, «Яндекс.Браузере» и других проектах.

Также добавлены многочисленные улучшения для разработчиков и поддержка новых API. А в JavaScript-движке V8 включён по умолчанию режим Embedded builtins, что позволяет экономить оперативную память. В целом, ряд операций по парсингу и обработке JavaScript ускорены. Кроме того, в сборке устранены 58 уязвимостей, часть из которых позволяли выполнять произвольный код в системе пределами sandbox-окружения. Обновление уже доступно для автоматического скачивания. Также программу можно загрузить на официальном сайте.