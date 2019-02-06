В Windows 10 October 2018 Update решили проблему с драйверами Intel и AMD

В прошлом году, после начала развёртывания октябрьского обновления Windows 10, появилась информация о проблемах с некоторыми устройствами Intel, поскольку в базу данных Microsoft попали некорректные драйверы для видеоускорителей Intel. Тогда компания из Редмонда приостановила развёртывание ОС до появления исправленных драйверов, принудительно запретив его для этих ПК. И, похоже, ожидание затянется.

В базе знаний Microsoft говорится, что Intel уже исправила обнаруженные ошибки, однако новые драйверы были выпущены только для производителей OEM-устройств. Иначе говоря, пока драйверы не попадут в Центр обновления Windows, а из него — на клиентские машины, блокировка будет действовать. В Microsoft это объяснили защитой пользователей от возможных проблем.

Напомним, что речь идёт о драйверах версии 24.20.100.6344, 24.20.100.6345 для OEM-производителей. В них разработчики из Intel случайно включили не поддерживаемые в Windows функции.

Также в софтверной компании заявили, что решили проблему с видеокартами AMD Radeon серий HD2000 и HD4000, из-за которых могли возникать проблемы в работе с браузером Microsoft Edge. По данным компании, соответствующий патч уже доступен через Центр обновления Windows, а блокировка обновлений на ПК с такими видеокартами снята.