В Microsoft исправили ошибку Центра обновления Windows

В компании Microsoft утверждают, что ошибка Центра обновления Windows, которая не позволяла ряду устройств устанавливать обновления в конце января, исправлена. В корпорации уточнили, что проблема заключалась в неверной конфигурации DNS у некоторых провайдеров интернета.

В компании уточнили, что многие провайдеры просто получили некорректные записи DNS, что и привело к невозможности соединиться с сервером для получения обновлений. При этом в Microsoft уточнили, что исправили записи DNS ещё 30 января, но для изменения их по всему миру потребовалось некоторое время, чтобы интернет-провайдеры обновили сетевые конфигурации.

При этом до сих пор некоторые пользователи жалуются на Reddit и в социальных сетях на сбои в работе Центра обновления Windows. Им можно посоветовать лишь дождаться исправления данных у провайдеров. То же самое советовали в технической поддержке Microsoft.

Напомним, что ранее разработчики из Редмонда смогли-таки решить проблему с драйверами Intel и AMD в последней сборке Windows 10. Речь идёт о проблемах с видеокартами: встроенной графикой и устаревшими дискретными решениями. При этом в первом случае придётся подождать, ведь Intel выпустила обновления драйверов только для производителей OEM-устройств. При этом сроки выхода универсальной версии не уточнялись.

Что касается AMD, точнее, графических карт Radeon серий HD2000 и HD4000, то проблема с «тормозами» в браузере Microsoft Edge была устранена. Исправление уже доступно в Центре обновления Windows.