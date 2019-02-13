В Gmail появятся новые пункты контекстного меню

Уже некоторое время компания Google расширяет в своих сервисах возможности контекстного меню, которое вызывается по нажатию правой кнопки. В Gmail можно вызвать краткий перечень действий, вроде архивации или удаления письма, переноса его на определённую вкладку и так далее. Но в компании собираются расширять список действий в контекстном меню, что позволит управлять почтовым ящиком буквально одной мышью.

В частности, обещаны возможности поиска похожих писем с той же темой или от того же отправителя, быстрого ответа или пересылки. Также можно будет открыть несколько писем в разных вкладках, чтобы быстро переключаться между ними.

Новая возможность уже запущена для некоторых пользователей G Suite, но полноценное развёртывание запланировано на 22 февраля. Обновление, как ожидается, займёт порядка трёх дней. Отмечается, что в последнее время Google работает над упрощением своей платформы, в первую очередь для пользователей G Suite.

Это далеко не первое обновление в сервисах компании. Ранее сообщалось, что Google провела крупномасштабное тестирование фирменного сервиса для стриминга игр. Это произошло в сентябре 2018 года, тогда Google и Ubisoft использовали игру Assassin’s Creed Odyssey, а клиентским приложение выступал фирменный браузер Chrome.