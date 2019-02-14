Ubisoft и Mozilla создают ИИ-помощника для программистов

Издатель видеоигр Ubisoft совместно с Mozilla разрабатывает помощника программиста на базе искусственного интеллекта. Проект называется Clever-Commit. Об этом заявил глава отдела исследований и разработок Ubisoft Ив Жакье (Yves Jacquier) в рамках саммита DICE 2019.

Суть новой системы состоит в прогнозировании, приведёт ли изменение кода к новым ошибкам. Для этого ИИ будет изучать предыдущие ошибки и сбои. На данный момент прототип, получивший название Commit-Assistant, уже протестировали с использованием данных, собранных во время разработки ряда игр. А сама система уже внесла свой вклад в ход создания AAA-проектов. Сообщается, что система отслеживает 6 ошибок из 10 и сокращает время работы по их поиску на 20 %.

Сотрудничество с Mozilla позволит добавить в базу данных Clever-Commit новые языки программирования и в целом повысить быстродействие. А использование этой технологии в играх и приложениях позволит разработчикам трудиться более продуктивно, поскольку они смогут потратить больше времени на новые функции, а не на поиск ошибок в существующих. В конечном счёте, это позволит улучшить и ускорить разработку, то есть патчи будут выходить чаще.

Непосредственно специалисты Mozilla помогают Ubisoft по части интеграции в систему данных о языках программирования Rust, C++ и Javascript. В ответ представители издателя предоставляют возможности Clever-Commit для улучшения браузера Firefox и других продуктов компании.

В Mozilla же отметили, что это позволит улучшить процесс написания кода в Firefox за счёт обнаружения ошибок по шаблону. Ведь их своевременное исправление обходится дешевле на этапе разработки, чем после релиза.