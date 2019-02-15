Microsoft тестирует Windows 10 20H1

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 10 для ветки Skip Ahead. Интересно, что данный релиз не является последовательным – компания перескочила со сборки 19H2 на 20H1, которая должна выйти в апреле 2020 года.

Ничего нового в ней пока нет. Однако в 2020 году системе исполнится пять лет. В связи с чем компания может работать над новыми революционными изменениями. В частности, над долгожданным Проводником с поддержкой вкладок.

В настоящее время Microsoft завершает разработку обновления 19H1, которое выйдет в апреле. Оно позволит создавать собственные быстрые действия, принесет функцию Windows Sandbox, понятные сообщения об ошибках, возможность авторизации по SMS и другие нововведения.