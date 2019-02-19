Google Chrome обзаведётся защитой для режима «Инкогнито»

В одной из будущих версий браузера Google Chrome система получит дополнительную защиту для приватного режима. После этого веб-сайты не смогут определить активность режима «Инкогнито», чтобы узнать просматривают ли пользователи веб-сайт в приватном режиме или обычном.

Суть в том, что многие пользователи предпочитали «Инкогнито» для маскировки от систем отслеживания и контекстной рекламы. Однако владельцы сайтов быстро нашли «противоядие». Как оказалось, Google Chrome в приватном режиме использует API-интерфейс FileSystem для хранения данных. При использовании «Инкогнито» эта функция отключалась, чтобы не сохранять ничего на компьютере. Однако это же однозначно указывало, включён ли приватный режим.

В новой версии ожидается размещение данных в оперативной памяти, а не на диске. Это позволит использовать API FileSystem в виртуальном разделе в ОЗУ, то есть сайты не смогут определить, в каком режиме их просматривает пользователь. А в будущем планируется и вовсе отказаться от этого программного интерфейса, хотя сначала разработчики хотят подождать и посмотреть, как новый подход улучшит ситуацию.

Первой версией с такой возможностью станет Chrome 74. Вероятнее всего, он получит эту защиту в качестве дополнительной функции. По умолчанию же её активируют в Chrome 76.