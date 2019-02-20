Беларусбанк предупреждает клиентов о поддельном аккаунте в Instagram

Беларусбанк сообщает клиентам о фактах мошенничества в социальных сетях. Речь идет об использовании поддельного аккаунта банка. Клиенты банка получали в сервисе Instagram рекламу о розыгрыше призов. Для выигрыша нужно пройти в викторину. Об этом сообщает БЕЛТА.

После отображалась сумма выигрыша, за перечисление которого взималась комиссия. Сообщается, что злоумышленники использовали логотип и изображение банка. Также известно о поддельном аккаунте, где сообщается о том, что первые 1000 подписчиков получат сертификат на Br50.

Сотрудники банка просят клиентов быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам.

