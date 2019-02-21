Приложение «Яндекс.Музыка» стало предустановленным для Windows 10

«Яндекс.Музыка» стала предустановленным плеером для ноутбуков на Windows 10. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя по развитию бизнеса медиасервисов «Яндекса» Владимир Горбунов.

По словам представителей «Яндекса» в Microsoft Store, приложение стало плеером по умолчанию ещё в обновлении от октября 2018 года. В компании уточнили, что при желании пользователи могут удалить сервис с компьютера.

В Windows 10 также остался стандартный проигрыватель Windows Media. Без оплаты подписки «Яндекс.Музыка» позволяет слушать музыку с рекламой в ограниченном количестве стран.