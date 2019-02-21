Приложение «Яндекс.Музыка» стало предустановленным для Windows 10

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«Яндекс.Музыка» стала предустановленным плеером для ноутбуков на Windows 10. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя по развитию бизнеса медиасервисов «Яндекса» Владимир Горбунов.
По словам представителей «Яндекса» в Microsoft Store, приложение стало плеером по умолчанию ещё в обновлении от октября 2018 года. В компании уточнили, что при желании пользователи могут удалить сервис с компьютера.
В Windows 10 также остался стандартный проигрыватель Windows Media. Без оплаты подписки «Яндекс.Музыка» позволяет слушать музыку с рекламой в ограниченном количестве стран.
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