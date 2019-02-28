Microsoft покажет новую ОС весной

Компания Microsoft активно работает над новой операционной системой, которая называется Lite OS, хотя возможно в будущем наименование сменят. Как ожидается, первая официальная информация может быть озвучена на весенней конференции Build. Летом же стартует масштабное тестирование, хотя пока не ясно, будет ли оно проводиться в рамках «инсайдерской» программы или сразу для всех пользователей.

На изображении выше представлен макет актуального дизайна ОС на данный момент, однако в будущем он может получить изменения и обновления. В целом он похож на Windows 10, хотя и построен по концепции OOBE (Out of Box Experience).

Сама же ОС нацелена на маломощные устройства начального уровня, для которых Windows 10 слишком тяжела. Однако в будущем планируется расширение возможностей Lite OS, чтобы она смогла быть аналогом «десятки».

Отмечается, что на текущий момент Lite OS будет работать только с UWP и PWA-приложениями. Программы Win32 не поддерживаются, однако в будущем эта возможность появится, хотя пока в Microsoft не утвердили окончательный результат. Их запуск, как сообщается, возможен в виде виртуальных контейнеров или аналога веб-приложений, когда код будет выполняться на удалённом сервере, а пользователю будет отправлен результат. Возможно решение будет иным, но, в любом случае, в компании хотят сократить издержки на новую операционную систему.

Как ожидается, новая ОС может быть рассчитана на работу с процессорами Intel и ARM, однако будут ли поддерживаться обе архитектуры в рамках одной и той же версии — неизвестно.