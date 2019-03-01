Исследование: в мире зафиксировано снижение количества атак вирусов-вымогателей на 73%

По итогам 2018 г. количество атак вирусов-вымогателей в мире снизилось на 73% по сравнению с предыдущим годом, поскольку пользователи отказываются платить злоумышленникам, а также применяют резервное копирование данных. В результате преступникам пришлось заменить вирусы-вымогатели более скрытыми атаками. Такие данные содержатся в 24 отчете об угрозах информационной безопасности Security Intelligence Report, представленном компанией Microsoft.

Напомним, в 2017 г. активность вирусов-шифровальщиков была чрезвычайно высока. В середине мая разразилась настоящая эпидемия вируса WannaCry, который требовал выкуп за расшифровку информации в биткойнах. Вирус действовал по всему миру. В июне 2017 г. началась эпидемия нового вируса-вымогателя — Petya.

Однако в 2018 г. высокая активность вирусов-шифровальщиков стала характерной только для стран с низкой культурой кибербезопасности, таких как Эфиопия, Монголия и Камерун, где среднемесячный показатель атак составил 0,77%, 0,46% и 0,41% соответственно. Самые низкие значения показателя были зарегистрированы в Ирландии (0,01%), Японии (0,01%), США (0,02%), Великобритании (0,02%) и Швеции (0,02%).