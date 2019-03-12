Эксперты обсудили перспективы корпоративного IT-рынка Беларуси

В марте в Минске в рамках конференции «Axoft Maximum Belarus 2019» прошла дискуссионная панель, посвященная обзору IT-рынка Беларуси. Эксперты дискуссии – представители Ассоциации «Инфопарк», EY (Беларусь), Frost & Sullivan, ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», сервисного IT-дистрибутора Axoft и др. – обсудили вопросы развития корпоративного IT-рынка республики в SMB- и EPG-секторах; тренды ближайших лет; проблемы киберугроз и стратегии борьбы с ними; успехи «цифровой трансформации» и мн. др.

Весной 2018 года вступил в силу декрет Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики», который предполагает значительные льготы для IT-компаний. По данным министра экономики РБ Дмитрия Крутого, сегодня доля IT-сектора в ВВП Беларуси составляет 5,5%, к 2022-2023 годам она может вырасти до 10%*.

Что станет двигателем развития IT-сектора Беларуси? Эксперты дискуссионной панели рассказали, на какие IT-решения в Беларуси будет расти спрос со стороны бизнеса и государства в ближайшие 1-2 года, и с чем это связано.

Владимир Басько, Генеральный директор Ассоциации «Инфопарк», отметил: «В ближайшие годы будет формироваться «экосистема», включающая в себя множество информационных систем и связанных с их созданием и функционированием организаций, которая будет обеспечивать в прирастающем объеме цифровые сервисы для бизнеса. Механизм, обеспечивающий интеграцию информационных систем этой «экосистемы» можно назвать гетерогенной цифровой платформой. Гетерогенность отражает независимость каждой из таких систем как в отношении собственности/владения, так и технологий их создания и поддержки функционирования.

С другой стороны, эта платформа обеспечит дальнейший процесс трансформации торговли товарами в ее новые формы: онлайн, интернет, электронную, безбумажную, цифровую. А также один из важнейших базовых процессов, обеспечивающих торговлю в новых формах, – цифровую прослеживаемость движения товара.

Вместе с государством мы пытаемся выработать подходы, а затем и стратегию, позволяющие создать благоприятные условия для формирования такой «экосистемы» и создания необходимой для этого цифровой платформы. В частности, необходимо подготовить и реализовать решения, которые обеспечат эффективное взаимодействие информационных систем, непосредственно работающих на предприятиях разных секторов бизнеса, с внешними для них информационными системами, работающими в рамках этой цифровой платформы.

Такая «экосистема» будет создавать условия для конвергенции различных секторов экономики – финансового, промышленного, транспортного, логистического, торгового.

Необходимо отметить, что важнейшим условием формирования «экосистемы» и развития связанной с ней цифровой платформы является установление «доверительных» цифровых отношений как между ее участниками, так и с внешними контрагентами».

По мнению Кирилла Домнича, старшего менеджера отдела бизнес-консультирования EY, Беларусь, всё движется в сторону облачных услуг, продуктов как сервисов, практически по всем направлениям деятельности. «Для многих компаний также очень важна мобильность, всё, что касается размытия периметра организации, использования сотрудниками и партнерами мобильных устройств. Облачные технологии в Беларуси развиты пока не на столь высоком уровне, как в мире. Многие руководители пока мало доверяют облакам, и здесь потребуется большая работа по переходу мышления на новый уровень», – отметил Кирилл Домнич.

Дмитрий Таран, Заместитель начальника службы безопасности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», рассказал: «Я бы обратил особое внимание на то, что в этом году будет рассматриваться и утверждаться закон о персональных данных, и, если он вступит в силу, это повлияет на деятельность госорганов и организаций в части защиты персональных данных и другой информации ограниченного распространения. Соответственно, повысится спрос на решения в области защиты информации. Один из трендов, который хочется отметить – это облачные сервисы. В РБ построены современные центры обработки данных, интеграторы развивают и формируют новые предложения по переводу некоторых услуг и систем в облака, предлагают продукты как сервис. У ИТ- и ИБ-департаментов компаний появляется возможность посчитать окупаемость и сделать выбор: либо приобрести решение в пользование, либо перейти на облачный продукт; нанять персонал, либо использовать какой-то сервис. Если брать мировой опыт – Amazon, Azure – многие зарубежные компании пользуются их облачными сервисами. У нас есть ограничение законодательства: нельзя размещать ресурс на хостинге и системы в облачных сервисах, расположенных за рубежом. С развитием сферы облачных услуг локально в Беларуси, думаю, и спрос на облачные сервисы значительно повысится».

Алекс Ржеуцкий, директор по развитию бизнеса в Беларуси и Армении сервисного IT-дистрибутора Axoft, отметил: «Важно исходить из потребностей заказчика. Прежде чем предлагать то или иное IT-решение, нужно понимать, к какому сектору относится организация – SMB или EPG, – какие задачи стоят перед IT-департаментом, и какими ресурсами предстоит решить эти задачи. Кроме этого, в Республике Беларусь есть свои регламенты, и это нужно учитывать».