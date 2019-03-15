Обновления для Windows 10 Home можно будет отсрочить на 35 дней

Microsoft позволит пользователям Windows 10 Home отложить установку обновлений на срок до 35 дней. Ранее такая возможность была доступна только пользователям Pro-версии системы, но отсрочить обновление можно было лишь на 7 дней. Новшество станет доступно с выходом сборки 1903, релиз которой запланирован на апрель.

Нововведение позволит избежать неожиданных проблем, связанных с не выявленными в ходе тестирования багами, которые могут приводить к сбоям в работе системы или удалению пользовательских данных. Напомним, что октябрьское обновление удаляло содержимое папки «Мои документы».

Также Windows 10 будет автоматически удалять исправления и драйверы, которые приводят к некорректной работе системы.

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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