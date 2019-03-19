Александр Лукашенко обозначил вектор развития ИКТ в Беларуси

Высокие технологии и интернет вещей. Президент Беларуси обозначил вектор развития информационно-коммуникационных технологий в стране. Вопросы состояния и дальнейшего развития профильного рынка обсуждают на совещании у главы государства.

Данную сферу Александр Лукашенко назвал одним из наиболее перспективных секторов белорусской экономики. По словам Президента, это самая быстрорастущая отрасль. С 2011 года ее доля в ВВП выросла почти в два раза, она обеспечивает работой около 100 тысяч человек.

Александр Лукашенко также отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры. Наша страна является лидером на пространстве СНГ, не уступая таким европейским странам, как Италия, Португалия и Чехия.