Opera представила встроенный VPN в Android-браузере

Opera, норвежский разработчик браузеров, выпускает новую версию мобильного браузера Opera для Android 51 со встроенным VPN-сервисом.

Активировав встроенный VPN, пользователь создает приватное зашифрованное 256-битным алгоритмом шифрования соединение между своим мобильным устройством и удаленным VPN-сервером. VPN скроет физическое местоположение пользователя и существенно затруднит отслеживание его поведения в сети. Кроме того, встроенный VPN-сервис не хранит логов, позволяя еще надежнее защитить приватность пользователя.

Встроенный VPN будет очень полезной функцией для пользователей, которые любят подключаться к публичным сетям Wi-Fi в кофейнях, аэропортах или отелях. VPN будет посылать пользовательские запросы через защищенный туннель, шифрующий весь поступающий и исходящий интернет-трафик. Это снижает риск попадания чувствительной информации в руки третьих лиц.

Включить Opera VPN очень просто. Пользователю необходимо зайти в настройки браузера в раздел VPN и активировать данную функцию. Они также могут выбрать регион, с которым они хотели бы установить соединение.

Встроенный VPN не требует регистрации и абсолютно бесплатен, поэтому пользователям не нужно устанавливать какие-либо дополнительные приложения на свои смартфоны или платить за него, как им приходилось делать в других VPN-сервисах.