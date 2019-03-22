Состоялся запуск предварительной версии Windows Virtual Desktop

В сентябре прошлого года Microsoft анонсировала сервис, позволяющий запускать виртуальные машины в облаке. До сих пор он был доступен только ограниченному кругу пользователей, а сейчас компания сообщила о релизе общедоступной предварительной версии. Для работы с ней нужна подписка на Azure.

Windows Virtual Desktop, в частности, предназначен для виртуализации рабочих столов Windows 7 с поддержкой обновлений безопасности до января 2023 года, что может быть полезно для предприятий, которые хотят продолжить работать с несовместимыми с Windows 10 приложениями. Напомним, что официально Windows 7 будет списана в январе 2020 года, а последующее обслуживание системы будет платным.

Официальный запуск Windows Virtual Desktop состоится во второй половине 2019 года.