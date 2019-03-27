Mozilla выпустила менеджер паролей для Android

Mozilla выпустила бесплатный менеджер паролей для пользователей ОС Android. Разработка поставляется в виде отдельного приложения под названием Firefox Lockbox. Теперь пользователи смогут получить доступ к учетным данным, сохраненным в браузере Firefox, на своих мобильных устройствах.

К сожалению, данное решение не готово конкурировать с такими серьезными игроками, как 1Password, Dashlane или LastPass. Например, отсутствуют базовые возможности: добавлять, редактировать и удалять пароли нельзя. Также Firefox Lockbox не сможет предложить вам сложные пароли или сообщить о потенциально скомпрометированных учетных данных.

Впрочем, если вы пользователь браузера Firefox, Lockbox для вас может стать более приемлемой альтернативой, чем, скажем, хранение паролей в "Блокноте".