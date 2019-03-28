Пользователи против новой функции Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров проводит опрос, чтобы выяснить, как пользователи относятся к последнему обновлению мессенджера, которое позволяет удалять сообщения из личных чатов, причем как свои, так и чужие.

Голосование было запущено 27 марта в личном канале Дурова, на который подписано более 300 тысяч человек. Большинство пользователей выступают за то, чтобы убрать новую функцию. По состоянию на текущий момент, в голосовании приняли участие почти миллион человек, из них 53% выступают за отмену новинки, а 47% – за нее.

Сам Дуров отмечает, что данная функция позволит получить контроль над перепиской. Он считает, что старые сообщения могут вызывать проблемы в будущем, если их выдернуть из контекста.