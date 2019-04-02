Названы самые быстрые Android-смартфоны марта

Недавно авторитетный ресурс AnTuTu опубликовал рейтинг самых быстрых Android-смартфонов за март 2019 года. В него вошло несколько новых устройств на Snapdragon 855, а кроме того в «десятке» сменился лидер.

Самым быстрым смартфоном марта был признан Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (Explorer Edition) со средней оценкой в ​​372 072 балла. Обычный Xiaomi Mi 9 занял второе место с немного более низким показателем в 371 878 баллов. Vivo iQOO Monster Edition с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти занял третье место с 365 430 баллами.

Galaxy S10 + и Galaxy S10 на базе Snapdragon 855 заняли четвертое и пятое места с соответствующими результатами в 359 987 и 359 217 баллов. Игровой смартфон Vivo iQOO и Lenovo Z5 Pro GT — также на чипе Snapdragon 855 — заняли шестое и седьмое места, соответственно набрав 356 510 и 348 591 баллов.

Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars с прошлогодним процессором Snapdragon 845 находится на восьмой позиции с результатом 315 200 баллов. Honor V20, также на прошлогодней платформе Kirin 980 «заработал» 306 306 баллов и девятое место. Замыкает список смартфон Huawei Mate 20 X — также на чипе Kirin 980 с 303 174 баллами.

В апреле ситуация вновь изменится: в рейтинг войдут флагманы Meizu 16 и Red Magic 3 на Snapdragon 855, а также недавно анонсированные смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro на базе Kirin 980. Любопытно будет понаблюдать за их производительностью в следующем месяце.