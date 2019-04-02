Браузер Chrome получит поддержку Google Ассистента

В браузере Google Chrome намечается кардинальное изменение дизайна. Как сообщается, в Chrome Canary 75 были внесены два крупных обновления в оформление. Речь идёт о поддержке тёмной темы на начальной странице и возможности установки обоев на ней.

На текущий момент в актуальных сборках браузера Chrome 73 на стартовой странице есть только инструкция для новых пользователей. С помощью расширений можно добавить Speed Dial и другие возможности, однако это пока всё. Появление новых функций на стартовой странице должно состояться в релизной версии под номером 75.

Пока что не уточняется, какие ещё нововведения будут доступны в этой сборке. Ранее сообщалось, что компания Google добавит в эту же версию систему защиты от слежки со стороны сайтов. Chrome под десктопные ОС будет включать в себя систему, которая предупредит пользователя, если какой-нибудь сайт попробует подключиться к датчикам и сенсорам планшета. Также обещана функция белого списка для определённых сайтов. Аналогичная версия под Android сможет полностью блокировать все сайты, без возможности создания перечня разрешённых ресурсов.

А в Chrome 74 обещана возможность изменения оформления в зависимости от темы операционной системы. Пока что речь идёт о Windows 10, которая должна получить полноценные тёмную и светлую темы после выхода апрельского обновления. Переключение оформления будет автоматически поддерживаться и браузером. Бета-версия программы уже доступна, а релизная выйдет 23 апреля.