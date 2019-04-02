В апрельском обновлении Windows 10 Проводник можно будет запускать в отдельном процессе

Обновление Windows 10 под номером 1903, также известное как 19H1 и April 2019 Update, выйдет в релиз на протяжении этого месяца, скорее всего, ближе к его концу. В нём ожидается ряд нововведений, стабилизация работы, улучшение существующих функций и так далее.

Однако до сих пор одна возможность оставалась «за кадром». Речь идёт об улучшении файлового менеджера или Проводника. И пока что рано говорить о давно ожидаемой функции в виде вкладок. Суть здесь в другом, хотя решение не менее важно и сходно по функциональности. Дело в том, что новая версия предложит запуск нескольких окон Проводника в виде отдельных процессов. То есть в случае, если одно окно зависнет, это не отразится на работе системы, а его процесс просто можно будет принудительно закрыть. По сути, это функциональный аналог зависшей вкладки в браузере Chrome, которую точно так же можно закрыть, не отключая браузер в целом.

Сообщается, что эта функция потребует ручной активации в настройках папок. Там появится пункт «Запускать окна папок в отдельном процессе», то есть эта возможность пока что явно экспериментальная. Однако сам факт появления такой функции свидетельствует, что в Редмонде размышляют над улучшением различных аспектов «десятки».

По сути, это первый шаг к упомянутым выше вкладкам в Проводнике. Добавить их, а также поддержку двух панелей, и Проводник станет неплохой альтернативой Total Commander. При этом сама функция уже доступна в предварительной версии «десятки», доступной инсайдерам.

К слову, по мнению многих сборка RTM уже скомпилирована, хотя Microsoft не сделала официального объявления по этому поводу. Не исключено, что сейчас компания дорабатывает новинку и исправляет последние баги.