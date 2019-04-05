Windows 10 May 2019 Update может усложнить жизнь геймерам

Вчера компания Microsoft представила свежее обновление Windows 10 May 2019 Update, которое выйдет в конце мая и будет распространяться через Центр обновлений. В нём обещают светлую тему, новые эмодзи и прочие «плюшки». Однако, похоже, новинка сможет принести немало головной боли геймерам.

Суть в том, что в одной из тестовых сборок разработчики добавили античит-систему, причём внедрили её в ядро. Из-за этого при попытке сыграть в ту или иную игру система падает и выдаёт «синий экран смерти». Разумеется, если игрок при этом читерит. Впрочем, даже сам факт игры может стать причиной для этого. Сообщается, что система может «упасть», если пользователь играет в Fortnite, поскольку там используется своя античит-система BattleEye.

Поскольку проблема вызвана изменениями на уровне ядра в Windows, в Microsoft хотят, чтобы создатели игр сотрудничали с компаниями-разработчиками программного обеспечения для защиты от мошенничества. Однако это хорошо работает в теории. На практике вряд ли все игроделы будут столь дисциплинированны.

При этом тестовые команды уже высказались в негативном плане на этот счёт, потому Microsoft удалила блок, который мог конфликтовать с античит-программами. А разработчики игр, по данным компании, выпустили исправления, которые устраняют ошибки и «синий экран». При этом те игры, которые не получили соответствующих патчей, останутся «проблемными».