Windows 10 получит режим быстрого извлечения флешек

В Windows 10 1809 компания Microsoft изменила настройку по умолчанию для USB-накопителей и других съёмных носителей. Теперь их можно просто выдёргивать из разъёма, не отключая предварительно.

При этом режим «Быстрое удаление» включён по умолчанию. При этом есть и другой вариант — режим параметр «Повышение производительности», который можно включать и отключать для каждого устройства в отдельности. Он, как понятно из названия, позволяет ускорить работу флешки или накопителя, однако подразумевает невозможность быстрого отключения. При этом он активируется принудительно.

Вот как это можно сделать:

Подключите устройство к компьютеру.

Щёлкните правой кнопкой мыши «Пуск» и выберите «Проводник».

В проводнике укажите букву или метку, связанную с устройством (например, USB-накопитель).

Щёлкните правой кнопкой мыши «Пуск» и выберите «Управление дисками».

В нижней части окна «Управление дисками» щелкните правой кнопкой мыши ярлык устройства и выберите пункт «Свойства».

Выберите «Политики», а затем выберите политику, которую вы хотите использовать.

Microsoft предлагает, чтобы при выборе опции «Повышенная производительность» вы также выбрали «Включить кеширование записи на устройстве». Компания также отмечает, что для отключения такого накопителя снова придётся использовать функцию «Безопасное извлечение устройства». Если же попытаться отключить накопитель, не следуя инструкциям по безопасному удалению, есть риск потери данных.