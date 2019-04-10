Состоялся релиз Opera 60

Состоялся релиз браузера для персональных компьютеров Opera 60 под кодовым названием Reborn 3, который, как утверждается, способен задать новый стандарт в сфере веб-обозревателей.

Браузер Opera Reborn 3 получил переработанный дизайн, главная задача которого — поместить веб-контент в центр внимания пользователя. Создатели удалили разделительные линии между отдельными секциями: это позволяет просматривать страницы без границ и без отвлекающих факторов.

Предусмотрены две интерфейсные темы — светлая и тёмная. Изменения претерпели и некоторые другие элементы. Независимо от того, какая страница открыта, она будет оставаться поверх других вкладок. «Простые настройки» и функция «Снимок» перемещены в адресную строку, где их расположение стало более удобным.

В Opera Reborn 3, как и в предыдущих версиях браузера, предусмотрен встроенный VPN-сервис. Но, как утверждается, теперь он стал работать значительно быстрее. Важно отметить, что данная функция является абсолютно бесплатной, а трафик не ограничен.

Новый веб-обозреватель выделяется поддержкой Web 3: под этим термином понимается ряд новейших технологий на стыке криптовалют, блокчейна и распределённых систем, которые вместе существенно расширяют возможности современного Интернета.

Функции Web 3 в Opera позволяют получать доступ к приложениям в блокчейне Ethereum, также известным как dApps (децентрализованные приложения). Кошелёк Crypto Wallet позволяет хранить криптовалюту, а также токены и предметы коллекционирования в браузере.

Наконец, создатели выделяют наличие высокоэффективного блокировщика рекламы. Данный инструмент значительно ускоряет загрузку веб-страниц, а также позволяет сделать навигацию в интернете более комфортной.

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