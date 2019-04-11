Новый Microsoft Edge уже можно установить в Windows 7 и Windows 8.1

Компания Microsoft ранее представила обновлённый браузер Edge на основе Chromium в качестве предварительной версии для Windows 10. Новинка доступна в вариантах для разработчиков и Canary. В ближайшие месяцы разработчики пообещали выпустить больше версий, в том числе для Windows 7 и Windows 8.1.

При этом, хотя предварительные сборки доступны только для Windows 10, их можно установить на Windows 7 и даже запустить. Сообщается, что формально неоптимизированные версии отлично функционируют под «семёркой».

По сути, Microsoft просто блокирует загрузку браузера по официальным ссылкам для пользователей Windows 7 и 8.1. Однако если скачать полноценный инсталлятор, его можно будет использовать на старых версиях ОС.

Существует несколько способов обойти ограничения Microsoft, и один из них — просто изменить user agent в браузере, через который будет идти закачка. Другой вариант получить — приложение из стороннего источника. К примеру, отсюда.

При этом отметим, что сейчас Microsoft Edge можно скачать и установить, но доступны только 64-битные версии, так что разрядность ОС должна быть соответствующей.