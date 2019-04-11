Windows после установки обновлений стала "тормозить"

Установка последних обновлений Windows при определенных условиях может приводить к невозможности загрузки операционной системы или значительному замедлению ее работы, сообщает интернет-ресурс Softpedia.

В качестве возможной причины возникновения проблем называют «конфликт» операционной системы с некоторыми антивирусными программами, в частности продуктами компании Sophos: Endpoint Security and Control и Central Endpoint Standard/Advanced; решений Avast for Business и Avast Cloud Care.

Sophos и Avast, получив множество жалоб от пользователей, опубликовали статьи на собственных страницах поддержки в интернете, призывающие временно отложить установку свежих обновлений Windows.

По данным антивирусных компаний, проблеме подвержены все по-прежнему поддерживаемые Microsoft версии ОС за исключением Windows 10, то есть Windows 7, 8.1, Server 2008 R2 и Server 2012 R2.