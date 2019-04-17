В Google Chrome появились новые функции

Компания Google реализовала функцию прокрутки вкладок, которая уже давно есть в Firefox. Она позволяет не «упаковывать» десятки вкладок в ширину экрана, а показывать лишь часть. При этом функцию можно отключить.

Пока что эта возможность реализована только в тестовой версии программы Chrome Canary. Для включения нужно перейти в раздел флагов и активировать её — chrome://flags/#scrollable-tabstrip. Пока что возможность работает не слишком хорошо даже в тестовой сборке, но можно надеяться, что новинка будет улучшаться и скоро появится уже в релизе.

Однако это не единственное нововведение. В Chrome Canary появилась функция защиты пользователей от слежки со стороны веб-сайтов. Ранее некоторые ресурсы могли отслеживать, что их просматривают в режиме инкогнито. Это реализовывалось через API файловой системы. Теперь в последней сборке Canary появилась возможность отключать слежку за режимом инкогнито.

Эта функция включается принудительно в разделе флагов: chrome://flags. После этого надо найти флаг «Filesystem API in Incognito» и активировать его, затем перезапустить браузер, чтобы изменения вступили в силу.

Пока нет информации о том, когда её добавят в релиз, однако появление этой возможности будет означать, что её перенесут во все браузеры на основе Chromium: от нового Microsoft Edge до Vivaldi и Brave.

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