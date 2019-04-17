На мировом IT-рынке в 2019 году ожидается затишье

В 2019 году суммарные затраты на мировом рынке информационных технологий (IT) увеличатся только на 1,1 % по сравнению с прошлым годом. По крайней мере, именно такой прогноз делают аналитики Gartner.

В 2018-м, по оценкам, объём отрасли составил в денежном выражении $3,75 трлн. Рост в годовом исчислении оказался на уровне 4,0 %. В текущем году, как ожидается, глобальные IT-затраты составят $3,79 трлн.

Крупнейшим сегментом отрасли в 2019 году будут оставаться коммуникационные сервисы с результатом около $1,49 трлн. Ещё $1,02 трлн придётся на IT-сервисы. Таким образом, различные сервисы займут примерно две трети в общем объёме рынка в денежном выражении.

Аналитики Gartner полагают, что вклад оборудования составит около $655 млрд. Примерно $427 млрд принесёт программное обеспечение корпоративного класса. На системы для центров обработки данных придётся $204 млрд.

В 2020 году, полагают эксперты, IT-отрасль покажет 3,6-процентный рост. В результате, её объём достигнет $3,93 трлн.

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