Microsoft утратила контроль над «плитками» в Windows 10

Microsoft больше не контролирует поддомен, который используется для показа обновлений и новостей в так называемых «живых плитках» (Live Tiles) Windows 8 и Windows 10.

В настоящий момент его с легкостью могут захватить злоумышленники, чтобы использовать «плитки» Windows в своих целях. К такому выводу пришел немецкий исследователь безопасности и сотрудник издания Golem.de Ханно Бек (Hanno Böck).

Благодаря «живым плиткам» различные ресурсы могут показывать пользователю свои новости и обновления прямо в меню «Пуск», если это Windows 10, и на рабочем столе, если это Windows 8. Бек пишет, что «плитки» никогда не были особо популярны у пользователей, и что следующая версия системы под названием Windows Lite должна появиться уже без них.

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