Представлен сервис Yandex Vision

«Яндекс.Облако» представило сервис Yandex Vision для анализа изображений при помощи машинного обучения.

Yandex Vision находит текст на фото или сканах документов, а также ищетлица и классифицирует изображения. Сервис работает с более чем 40 языками, в том числе русским, английским, японским и другими.

Например, при помощи сервиса компании могут распознавать тексты архивов и искать по ним данные, переводить тексты с изображений и модерировать контент пользователей. Бизнесу Yandex Vision может пригодиться для сканирования однотипных документов и занесения их в систему документооборота, например, по ключевым словам.

Пока «Яндекс» определился с ценами на распознавания текста: 120 рублей с НДС за 1000 единиц в месяц (единица — это один выполненный анализ). Обнаружение лиц и классификация изображений работают в режиме Preview, поэтому пока не тарифицируются, уточнили в компании.

В 2018 году Mail.ru Group запустила сервис Vision с технологией распознавания лиц и объектов. Он позволяет определять сцены и объекты, качество изображений, распознавать текст и выполнять другие задачи.

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