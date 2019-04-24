Microsoft обновила страницу требований к процессорам

Перед выходом свежего обновления Windows 10 May 2019 Update Microsoft традиционно обновила страницу требований к процессорам. Теперь там фигурирует Windows 10 1903, также известная как майское обновление.

В плане железа ничего не изменилось. Операционная система всё так же поддерживает процессоры Intel вплоть до девятого поколения, Intel Xeon E-21xx, Atom J4xxx/J5xxx, Atom N4xxx/N5xxx, Celeron, Pentium, процессоры AMD 7-го поколения (A-Series Ax-9xxx & E- Series Ex-9xxx и FX-9xxx), Athlon 2xx, Ryzen 3/5/7 2xxx, Opteron, EPYC 7xxx и Qualcomm Snapdragon 850. А вот Snapdragon 8cx компании Qualcomm там почему-то нет. Возможно, эта модель появится после релиза Windows 10 19H2 в октябре-ноябре.

Но это не единственное отсутствующее звено. Сообщается, что в списке нет процессоров AMD Ryzen 3000, хотя не исключено, что это простая опечатка. Издание Neowin уже обратилось к AMD за комментариями, хотя ответа ещё не поступало.

Отметим, что серверные чипы Intel Xeon, AMD Opteron и AMD EPYC по-прежнему поддерживаются только для Windows 10 Pro и Windows 10 Enterprise. К слову, отсутствующий ARM-процессор Snapdragon 8cx, как ожидается, должен работать именно в корпоративном сегменте, потому его упоминания стоит ожидать именно в контексте Enterprise.

Для Windows 10 IoT Core версии 1903 не указано никаких требований, но Windows 10 IoT Enterprise SAC 1903 существует, и в ней указаны те же требования к процессору, что и в полной версии Windows.

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