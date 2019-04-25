В Android 10 появятся обратные свайпы

Операционная система Android Q получит новые жесты, которые призваны упростить взаимодействие с полноэкранными смартфонами.

В настоящий момент компания тестирует обратные свайпы, которые, например, могут открывать боковые шторки. Однако новшество может быть отменено, если окажется, что оно мешает нормальной работе популярных приложений.

Одним из главных нововведений Android Q должна стать долгожданная темная тема, которая будет работать со всеми стандартными приложениями. Также система получит нативную поддержку сканеров лица и режима рабочего стола, который позволит подключить к смартфону монитор, мышь и клавиатуру.

Официальный анонс Android Q состоится 7 мая в рамках конференции Google I/O 2019. Где-то в это же время выйдет первая публичная бета-версия. Финальный релиз ожидается в конце лета или осенью.

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!