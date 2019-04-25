Microsoft запретит некоторым пользователям обновлять Windows

Пользователи операционной системы Windows 10 могут столкнуться с трудностями при установке ближайшего масштабного обновления под номером 1903, релиз которого запланирован на май 2019 г.: в случае, если до начала или в процессе установки к ПК были подключены накопители с интерфейсом USB или SD-карты, обновление может завершаться ошибкой «Данный ПК не может быть обновлен до Windows 10». Об этом Microsoft предупреждает в информационном сообщении на собственном портале технической поддержки.

Разработчики Windows свое решение таким образом ограничить доставку обновлений на некоторые компьютеры объясняют особенностями майской сборки, для которой характерны случаи некорректного переназначения букв, ассоциированных с дисками. Например, если до начала обновления подключенная к порту USB-флешка была доступна в системе как «Диск G:», то во время установки майского патча она может совершенно внезапно превратиться в «Диск H:». Чем именно, помимо возникновения путаницы, пользователю угрожает некорректное переназначение букв запоминающих устройств, Microsoft в своем сообщении не уточняет.

Корпорация обещает исправить проблему в одном из будущих сервисных обновлений. Участники программы предварительной оценки Windows – Windows Insider – судя по всему, также сталкивались с проблемой некорректного переназначения букв дисков, но она была устранена в сборке 18877 и более поздних.

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