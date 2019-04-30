Windows 10 «потяжелеет» минимум до 32 Гбайт

Компания Microsoft в своё время объявила, что будет использовать порядка 7 Гбайт пространства на жёстком диске пользователя для хранения файлов обновлений. Преимущество такого подхода заключается в том, что это позволит гарантировать, что место не закончится в середине обновления. Недостаток же банален — на недорогих планшетах и ноутбуках места попросту не хватит.

Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель. Но теперь ситуация изменится ещё сильнее.

В компании изменили требования к аппаратному обеспечению. Согласно ним, теперь минимальный объём места под ОС составляет 32 Гбайт для 32 и 64-разрядной версии. Таким образом, этого хватит на установку обновлений на недорогие устройства. Это также стимулирует разработчиков железа увеличивать объёмы встроенной памяти на дешёвых устройствах.

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