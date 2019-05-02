Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.439 (KB4501835).



Вот список исправлений данного обновления:



• Исправлена проблема, которая не позволяла структуре CALDATETIME обрабатывать более четырех японских эпох. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Обновляет реестр NLS для поддержки новой японской эры. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Исправлена проблема, из-за которой DateTimePicker неправильно отображал дату в японском формате даты. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Исправлена проблема, из-за которой элемент управления раздела «Дата и время» в приложении Параметры кэшировал старые эпохи и не позволял элементу управления обновляться при переходе времени в новую японскую эру. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Обновляет шрифты для поддержки новой японской эры. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Исправлена проблема, из-за которой редактор методов ввода (IME) не поддерживал новый символ японской эры. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Исправлена проблема, из-за которой всплывающий элемент управления «Часы и календарь» отображал день недели, неправильно сопоставленный дате в месяце новой японской эры. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Добавляет альтернативные шрифты для новых шрифтов японской эры. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Включает функцию преобразования текста в речь (TTS) для поддержки новых символов японской эры. Чтобы узнать дополнительную информацию, смотрите KB4469068;

• Исправляет проблему в Unified Write Filter (UWF), из-за которой Hibernate Once / Resume Many (HORM) не работал должным образом в системах Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

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