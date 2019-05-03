Microsoft отложила выпуск Windows Lite

Windows Lite, без сомнения, является одним из наиболее ожидаемых продуктов компании Microsoft. Но, похоже, пользователям придётся запастись терпением и подождать ещё. Как сообщается, работа над поддержкой приложений Win32 не продвинулась так, как того ожидали в компании. Это не позволит Windows Lite запускать классические версии программ, что резко ограничит сферу её применения.

Отметим, что одной из проблем является запуск Microsoft Edge на базе Chromium в рамках новой ОС. Оригинальная версия Edge, которая была разработана на движке EdgeHTML, глубоко интегрирована в Windows Lite, потому сейчас назрел вопрос о замене. И потому компании предстоит проделать большую работу, чтобы браузер начал работать как следует. А это тянет за собой необходимость поддержки Win32-приложений.

Что касается новых сроков, то источник утверждает, что Microsoft планирует начать новый этап внутреннего тестирования в конце этого года. То есть публичный анонс не стоит ждать ранее 2020-го, поскольку тесты займут время. На данный момент известно, что Windows Lite тестируют на устройствах Surface, включая Surface Go и Surface Pro 6.

Сама ОС не будет выпускаться в виде отдельной системы. Её позиционируют как Full Flash Update, то есть она будет предустановленна на устройствах по умолчанию. В частности, она может стать программной основой ноутбука с двумя экранами под названием Centaurus. Разумеется, если проект получит «зелёный свет». Также система будет конкурировать с Chrome OS.

Отметим, что Windows Lite должна заменить неудавшуюся Windows 10 S, а также, отчасти, Windows RT. Хотя «десятка» и умеет работать на ARM-процессорах, такие решения пока дороги и непрактичны. Возможно, «лёгкая» версия позволит расширить аудиторию.

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