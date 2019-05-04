В Microsoft Edge появился режим «Инкогнито»

Компания Microsoft продолжает совершенствовать свой браузер Edge на базе Chromium. В свежей сборке на канале обновления Canary (ежедневные апдейты) появилась версия со встроенным режимом «Инкогнито». Как сообщается, этот режим будет аналогичен подобным функциям в других браузерах.

В частности, заявлено, что Microsoft Edge при открытии страниц в этом режиме не будет сохранять историю просмотров, файлы и данные сайтов, различные заполненные формы — пароли, адреса и так далее. Однако при этом список загрузок и «Избранные» ресурсы браузер зафиксирует. Впрочем, это нормальная практика, ведь истинные параноики не используют «Инкогнито» для маскировки.

Отметим, что ранее сообщалось о появлении в Microsoft Edge режима чтения, встроенного переводчика, а также возможности синхронизации с мобильной версией браузера. При этом пока некоторые фирменные сервисы Google ещё не поддерживают новый «синий» веб-обозреватель. С компании заявили, что это связано с тестовым статусом программы. Как только новинка доберётся до релиза, её добавят в «белый список браузеров» для Google Docs.

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