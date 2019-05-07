Microsoft представила браузер Edge с новыми возможностями

На конференции Build 2019 Microsoft представила браузер Edge на движке Chromium с новыми возможностями. Пользователи смогут контролировать отслеживание рекламными скриптами, собирать контент в заметки и просматривать устаревшие страницы в режиме Internet Explorer.

Просмотр в режиме Internet Explorer предназначен преимущественно для корпоративных клиентов, внутренние сайты которых работают на устаревших технологиях. Теперь компаниям не придётся использовать отдельный браузер — нужную страницу можно будет открыть внутри Edge на движке IE.

Новой функцией Edge стали «коллекции», которые позволят пользователям собирать любой контент со страниц в подобие «заметок» прямо в браузере. Достаточно выбрать нужный текст, изображение или другую информацию и перенести в «коллекцию».

В новом Edge Microsoft также уделила отдельное внимание приватности. Браузер позволит ограничить отслеживание рекламными сетями во время сёрфинга.

Пока неясно, когда новые функции станут доступны всем желающим.

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