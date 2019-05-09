Windows 10 Build 18894 доступна для загрузки

Microsoft выпустила новую инсайдерскую сборку Windows 10 Build 18894. Изменения пока лишь касаются небольших правок в системе. К примеру, готовится обновленная версия поиска на основе Windows Search, который позволит искать файлы не только на ПК, но и в OneDrive прямо из строки поиска активного окна вашего ПК.



Остальные изменения касаются исправлений, связанных с масштабированием DPI, решена проблема с Пуском и исправлены мелкие проблемы с Экранным диктором. Стоит отметить, что приложение «Ваш телефон» в данной сборке не работает. Скорее всего, только в сборках 189xx будет восстановлена его работоспособность.



Windows 10 Build 18894 уже доступна для скачивания в Центре обновления Windows.

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