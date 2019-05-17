Каждый третий пользователь имеет доступ к электронным файлам с прошлого места работы

У 33% людей есть доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы.Такие результаты показало новое исследование «Лаборатории Касперского», которое получило название «Цифровой бардак». При этом почти три четверти (72%) работают с разного рода конфиденциальной информацией, а значит, сохраняют возможность пользоваться ей в личных целях и после завершения работы в компании.

Если у бывших сотрудников остаётся доступ к корпоративной почте, чатам и облачным документам, это может создать определённые риски как в плане случайного удаления или внесения изменений в корпоративные документы, так и в плане сохранности интеллектуальной собственности, коммерческих тайн и других конфиденциальных данных. В случае утечки такой информации в сеть ей могут воспользоваться злоумышленники или конкуренты. Для компаний это может грозить штрафами и судебными исками от клиентов за нарушение соглашений о неразглашении или законов о защите данных.

Проблему несанкционированного доступа, который может привести к утечке конфиденциальной информации, усиливают и сами сотрудники, когда делятся с коллегами логином и паролем от своего рабочего устройства. По данным опроса «Лаборатории Касперского», так поступают 29% респондентов.

Цифровой бардак приводит не только к несанкционированному доступу к корпоративным документам, но и к организационным сложностям. Так, более половины опрошенных (57%) заявили, что у них возникают трудности с поиском нужных данных в корпоративных системах.

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