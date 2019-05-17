Stack Overflow подтвердил взлом

Крупнейший в интернете сервис вопросов-ответов Stack Overflow, на котором свои проблемы обсуждают программисты и разработчики, подтвердил факт взлома своей внутренней сети неизвестными киберпреступниками. О киберинциденте представители сервиса сообщили в блоге компании.

По словам Stack Overflow, неизвестные киберпреступники смогли получить доступ к внутренней сети. «На выходных была произведена атака на Stack Overflow. Нам удалось выяснить, что злоумышленники смогли получить доступ 11 мая», — объяснила Мэри Фергюсон, вице-президент по технологиям в Stack Overflow.

«Мы зафиксировали и проанализировали уровень доступа, на который смогли попасть атакующие. В ходе собственного расследования мы также устраняем все известные нам уязвимости, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем». По словам Фергюсон, расследование не выявило факта компрометации какой-либо пользовательской информации. Однако компания все еще уточняет этот момент. Фергюсон заявила, что в ближайшее время Stack Overflow предоставит все подробности относительно инцидента.

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