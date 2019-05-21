Обновление Windows 10 и Windows 7 ломают ПК

Microsoft признала наличие ошибки, не позволяющей после обновления Windows 10 откатываться к точке восстановления системы, заданной ещё до установки обновления. Попытка такого откатывания приведёт к отказу системы загружаться вовсе: выпадает ошибка 0xc000021a.

Данную ситуацию Microsoft объясняет следующим образом: «В процессе восстановления системы Windows производит временную индексацию и готовит к фиксированию файлы, которые в данный момент используются. Затем информация записывается в реестр. Процедура завершается при перезапуске компьютера. Но в данной ситуации Windows восстанавливает файлы из каталога и индексирует файлы .sys для восстановления после перезапуска. Однако, когда компьютер действительно перезапущен, Windows загружает уже существующие версии драйверов до того, как восстанавливает более поздние версии драйверов. И поскольку версии драйверов не соответствуют тем, что сохранены в каталоге для восстановления, весь процесс перезапуска останавливается».

Microsoft опубликовала рекомендации, каким образом можно исправить положение. Для этого потребуется перейти в среду восстановления Windows Recovery Environment и отключить принудительную проверку подписей драйверов. Подробные объяснения, что следует предпринять, доступны по ссылке.

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