Microsoft может лишить Huawei обновлений Windows

Компания Huawei, 20 мая 2019 г. столкнувшаяся с отказом от сотрудничества со стороны американских компаний Google, Qualcomm и Intel, может получить схожее заявление и со стороны Microsoft. Софтверная корпорация пока не определилась со своей политикой в отношении китайского вендора, но в случае, если она последует примеру Google, это может отразиться на продажах ноутбуков Huawei.

Свою официальную позицию в отношении Huawei компания Microsoft не раскрывает. Журналисты TechRadar обратились к ней с соответствующим запросом, но получили неоднозначный ответ от пресс-службы: «Нам пока нечего комментировать». В итоге, на момент публикации материала судьба апдейтов Windows 10 для ноутбуков Huawei решена не была.

Бойкот Microsoft может обернуться для владельцев мобильных ПК Huawei на базе операционной системы Windows 10 отсутствием актуальных обновлений, в том числе и патчей безопасности, защищающих от постоянно возникающих новых угроз. В частности, Microsoft оперативно отреагировала на появление информации об уязвимостях MDS в процессорах Intel: она уже на следующий день выпустила соответствующие заплатки для Windows 10. Если Microsoft откажется от сотрудничества с Huawei, то при появлении других подобных уязвимостей владельцы лэптопов этой марки окажутся беззащитными перед лицом новой угрозы.

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