Вышло майское обновление Windows 10

Microsoft приступила к развертыванию майского обновления Windows 10. Оно имеет индекс 1903 и увеличивает размер системы на 7 Гбайт, что связано с необходимость резервирования пространства для беспроблемной установки последующих обновлений.

Сейчас майское обновление можно загрузить только вручную через Центр обновления Windows, позже компания начнет автоматическое развертывание на все устройства с гарантированной совместимостью. Также отметим, что начиная с этого выпуска, установку обновления можно отложить на срок до 30 дней.

Новая версия системы предлагает функцию Windows Sandbox, понятные сообщения об ошибках, возможность авторизации по SMS, поддержку ключей шифрования FIDO2 и другие нововведения.

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