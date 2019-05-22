Mozilla выпустила «ускоренную» версию Firefox

Mozilla готовится к полномасштабному развертыванию технологии, которая использует ресурсы GPU для отрисовки web-страниц.

Развертывание будет происходить в несколько этапов. Сперва компания предоставит новую функцию 5% пользователей Firefox 67 и будет увеличивать охват с каждым новым выпуском браузера.

WebRender позволит сделать рендеринг намного более плавным. Если сейчас страницы отрисовываются со скоростью 15 кадров/с, то с новой технологией скорость возрастет до 60 кадров/с.

Критерии выборки пользователей, которым новшество будет доступно на старте, не сообщаются. Однако, предполагается, что это будут пользователи компьютеров с Windows 10 и видеокартами NVIDIA. Финальная версия Firefox 67 уже доступна для Windows, Linux и macOS.

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