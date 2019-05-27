Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10

Запущенная на днях «песочница» (Sandbox) для Windows 10 перестала запускаться у ряда пользователей в результате установки накопительного обновления от 14 мая 2019 г. под индексом KB4497936. Среди всех версий операционной системы Microsoft данная проблема касается исключительно последней – под номером 1903. Об этом сообщил ресурс Softpedia.

На странице официальной базы знаний Microsoft, посвященной патчу, говорится, что попытка запустить «песочницу» может приводить к возникновению ошибки «Error_File_Not_Found (0x80070002)» в случае, если в процессе обновления Windows 10 до версии 1903 был изменен системный язык ОС.

По данным Softpedia, в настоящий момент решить описанную проблему возможно только при помощи удаления ранее установленного пакета KB4497936. В то же время делать этого не рекомендуется, поскольку обновление закрывает серьезные уязвимости операционной системы.

Microsoft в курсе проблемы и в данный момент работает над ее исправлением. Выход соответствующего патча ожидается ближе к концу июня 2019 г., то есть позднее ближайшего традиционного «патчевого вторника» – так сообщество неформально называет день выхода регулярных обновлений для продуктов Microsoft, который приходится, как правило, на второй или четвертый вторник месяца. В июне 2019 г. он выпадает на 11 число.

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