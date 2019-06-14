Visa, Mastercard и Uber уже поддержали криптовалюту Facebook

Новости о новой криптовалюте, которую собирается выпустить Facebook, следуют одна за одной. Стало известно, что Visa, Mastercard, Uber и несколько других крупных технологических компаний решили поддержали проект социальной сети.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, компании и отдельные инвесторы вложат примерно по $10 млн каждый в консорциум, который будет управлять криптовалютой.

Пользователи новой валюты, которая будет называться Libra, смогут расплачиваться ей, осуществляя покупки в Facebook и на других сайтах в интернете.

Курс цифровых денег будет привязан к корзине фиатных валют, чтобы избежать резких скачков, как в случае с биткоином. В Facebook надеются, что огромная аудитория соцсети и стабильный курс помогут сделать криптовалюту привлекательной в качестве средства для повседневных платежей.