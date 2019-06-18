Facebook запускает криптовалюту – теперь официально

Сегодня соцсеть Facebook объявила о создании дочерней компании Calibra, главной задачей которой станет предоставление финансовых услуг с помощью собственной криптовалюты – Libra.

Согласно планам Facebook, кошелек для Libra появится в Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к следующему году.

Необходимость создания новых цифровых денег в компании объясняют тем, что базовые финансовые услуги все еще недоступны большому числу пользователей, особенно в развивающихся странах, хотя интернет и дал людям возможность общения друг с другом.

Так, по данным Facebook, около 70% малых предприятий в развивающихся странах не имеют доступа к кредитам, и $25 млрд составляют потери мигрантов из-за комиссий на переводы денег на родину. Новая криптовалюта призвана исправить эту ситуацию. Сервис Calibra позволит осуществлять подобные денежные переводы легко, по низкой цене или даже бесплатно. В дальнейшем компания намерена также работать над тем, чтобы за Libra можно было приобретать товары и услуги.